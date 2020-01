Appello Sardine: “Uniti contro i sovranisti”

Le Sardine lanciano un appello per l’unità dei progressisti contro il sovranismo e il populismo.

“La Toscana è la Regione di Pietro Leopoldo di Lorena che sancì, per la prima volta al mondo, l’abolizione della pena di morte. È terra di passaggio per i tanti che si spostano dal Nord al Sud dello Stivale. È agro che protende la braccia al mare. Il prossimo Maggio, così com’è stato in Emilia Romagna ed in Calabria, ci troveremo di fronte al turno delle elezioni regionali insieme a Campania, Liguria, Marche, Puglia e Veneto. La polarizzazione politica che subisce ed ha subito la nostra terra, così come nel resto d’Italia, ci vedrà impegnati in un fronte compatto per contrastare l’avanzata del progetto sovranista. Siamo territorio di eccellenza e di innovazione.



Dai pregiati marmi di Carrara alla capitale della cultura Pistoia; dalle colline di Firenze e della Lucca d’arte, alle tradizioni gioiose di Siena ed Arezzo; dalla riviera di Pisa e Livorno, polo scientifico e studentesco esemplare a chi come a Prato ha fatto dell’economia circolare un modello di città vincente o alle bellezze della Maremma del circondario Grossetano.



Rivendichiamo l’efficienza di una Regione che è modello di riferimento per il Paese in materia di cultura, turismo e di distretto industriale; di accoglienza come di opportunità.



Non lasceremo che la brutalità del populismo calpesti le vittorie di chi negli anni si è svegliato con la volontà di creare un sistema trasparente ed attento alle necessità delle Province.



Siamo qui per costruire, non per demolire.

Non abboccheremo al richiamo dei populisti e alla loro propaganda, non abboccheremo a chi fa della convivenza di diverse culture un problema ed un motivo di campagna elettorale, a chi ostacola l’iscrizione agli asili nido per i figli di coppie miste, a chi vuole fare dei diritti un privilegio di pochi: non abboccheremo.



Saremo l’alta marea che alzerà il livello della discussione. Una piena di approfondimento tematico, capillare e radicato sul territorio.

La politica deve avere una qualità, possibile solo attraverso un’offerta adeguata, coesa e coraggiosa.



Faremo dei valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo, sanciti dalla nostra Costituzione e che la Toscana conosce bene, le nostre uniche bandiere per contrastare i negazionismi e i revisionismi della storia e la violenza discriminatoria.



Tuteliamo la pluralità dei soggetti politici progressisti, ma ci appelliamo alla loro responsabilità affinché, tutti, contribuiscano a collaborare per il buon governo che è stato e che dovrà resistere di fronte alle sigle che cercheranno di ridurre la politica ad uno sterile scontro fra ‘guelfi e ghibellini’.”