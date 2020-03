Appello del presidente Fontana ai medici e infermieri in pensione

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lancia un appello ai medici e agli infermieri che sono in pensione da 2 anni e a queli che in pensione continuano a lavorare presso strutture private affinché diano la loro disponibilità a sostenere la battaglia che in questi giorni il sistema sanitario sta affrontando contro l’emergenza Coronavirus. “E’ il momento in cui tutti diano uan mano come possono, è il momento in cui tutti sono chiamati alle proprie responsabilità”, ha detto Fontana nel corso della conferenza stampa quotidiana.