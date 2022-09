Apertura nuovo CCR Basile. Orari e cosa conferire

Notizie

Mappa









Si informa la cittadinanza che da stamattina è fruibile al pubblico un nuovo Centro Comunale di Raccolta sito in via Ernesto Basile.

Il CCR sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13. Mercoledì pomeriggio fino alle ore 17.

Le frazioni di rifiuti da poter conferire nel predetto Centro di raccolta sono le seguenti: i toner per stampa esauriti; imballaggi in carta e cartone; in plastica e metalli, in legno; vetro, pneumatici fuori uso, medicinali, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti biodegradabili (sfalci e ramaglie, rifiuti ingombranti e RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ,tv, monitor, televisori, ecc.), pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, oltre a piccole quantità di sfabbricidi, ceramiche, mattoni.

Si allega: pannello con dettagli di cosa poter conferire all’interno del CCR

Per maggiori informazioni su tutti i sette CCR : www.rapspa.it