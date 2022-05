In sintesi le aperture con gli orari degli impianti natatori per quest’estate 2022.

Centro sportivo Trento Nord

vasche esterne, dal 28 maggio al 15 luglio dalle 9.00 alle 21.00, dal 16 luglio al 4 settembre dalle 9.00 alle 20.00

vasche interne, dal 28 al 31 maggio dalle 8.00 alle 21.00, dall’1 giugno al 4 settembre dalle 9.00 alle 21.00

Centro sportivo Manazzon

vasca 25m coperta: chiusa dal 28maggio al 25 settembre

vasca 50m dal 23 maggio al 9 settembre: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.00 alle 21.00 (dal 16/07 fino alle 20), martedì e giovedì dalle 6.30 alle 21.00 (dal 16/07 fino alle 20), domenica e festivi dalle 9.00 alle 21.00 (dal 16/07 fino alle 20)

lido: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.00 alle 21.00 (dal 16 luglio fino alle 20.00), martedì e giovedì dalle 6.30 alle 21.00 (dal 16 lugliio fino alle 20.00), domenica e festivi dalle 9.00 alle 21.00 (dal 16 luglio fino alle 20.00). Dalle 6.30 alle 9.00 non saranno aperti il bar del lido, la vasca da 25m con moto ondoso e palla, la vasca con tre scivoli tubi, lo scivolo tre corsie e lo spraypark con castello e scivoli. La vasca tuffi non è disponibile per gli utenti del nuoto libero.

Centro sportivo Del Favero, aperto fino all’11 giugno

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 21.00, sabato dalle 9.00 alle 19.00, domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00.

Le tariffe per l’ingresso variano a seconda dell’età, della fascia oraria e dell’appartenenza a particolari categorie. Come negli anni scorsi, sono previsti sconti e agevolazioni per le famiglie.