Aperto il primo Mercato Coperto regionale di Coldiretti

Il mercato coperto più giovane a livello nazionale è stato oggi inaugurato a Perugia, e aprirà tre volte a settimana.

Dall’ortofrutta ai formaggi, dall’olio extravergine di oliva al vino, dai succhi alla birra agricola, dalla carne ai salumi, passando da miele, conserve, legumi, cereali, pasta, farine, prodotti da forno, fino al pesce del Tirreno: queste alcune delle produzioni agricole in vendita rigorosamente dal produttore al consumatore presso il Mercato Coperto degli agricoltori di Campagna Amica Coldiretti in Via Michelangelo Iorio 8 (zona Madonna Alta), inaugurato oggi a Perugia.

Al taglio del nastro, sono intervenuti, tra gli altri, il Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’Assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni, quello allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, il Direttore nazionale di Campagna Amica Carmelo Troccoli, il Presidente e il Direttore regionale Coldiretti Albano Agabiti e Mario Rossi, i Presidenti Coldiretti Perugia e Terni, Giampaolo Farchioni e Paolo Lanzi e il Consigliere Ecclesiastico Coldiretti Umbria Don Vito Stramaccia.

Eccellenze esclusivamente “contadine” quelle in vendita presso il primo Mercato Coperto regionale della rete a marchio Campagna Amica promossa da Coldiretti: una quindicina i produttori, oltre la metà under 40, che ne fanno il mercato coperto più giovane a livello nazionale, e che apriranno per tre giorni alla settimana, il martedì dalle 9 alle 15, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 19.

Un’apertura che segna un importante traguardo in linea con l’aumento del numero e delle esigenze dei consumatori che fanno la spesa dal contadino. Dal dopoguerra infatti – ricorda il Presidente Coldiretti Umbria Albano Agabiti – mai così tanti italiani hanno acquistato direttamente dagli agricoltori, grazie all’attenzione per il benessere e per la salute ma anche alla sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare l’economia e l’occupazione del proprio territorio. Cresce dunque la sensibilità verso un modello di consumo che, garantendo la freschezza, tagliando le intermediazioni e riducendo le distanze che devono percorrere gli alimenti con mezzi spesso inquinanti prima di giungere a tavola, ha effetti positivi – sostiene Agabiti – sul piano economico, salutistico e ambientale. Si stima infatti che ogni pasto percorra in media quasi duemila chilometri con aerei, navi o camion che possono essere evitati consumando prodotti locali, di stagione e a chilometri zero.