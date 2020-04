Aosta: primario Covid, in settimana attendiamo calo

Lo ha detto Alberto Catania, responsabile dei reparti Covid dell’ospedale Parini di Aosta

. I nuovi ricoveri sono 3-4 al giorno. Pochi dei ricoverati finiscono in Rianimazione, la maggior parte sono in ventilazione non invasiva. La situazione si è stabilizzata“.

I casi positivi, però, continuano complessivamente ad aumentare.

“C’è molto ‘sommerso’ – aggiunge – per esempio sono arrivate in ospedale delle donne che in questo mese sono sempre rimaste in casa ma sono state contagiate dai familiari, magari il marito o i figli, asintomatici o paucisintomatici, che hanno preso il virus mentre andavano a fare la spesa. Molti pazienti sono gestiti a casa. La malattia può durare anche un mese. Poi ci sono i pazienti che arrivano dalle microcomunità e che si sono aggravati”.