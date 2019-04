Aosta, cade ultraleggero: morto Corrado Herin

Dramma nei cieli di Aosta. Un ultraleggero è precipitato in località Chantorné, a Torgnon, vicino alle piste da sci. A bordo c’era Corrado Herin, ex campione del mondo di slittino: è morto nell’impatto. Grave una seconda persona che era con lui. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente: un’inchiesta servirà a far luce sulle cause.

CHI ERA CORRADO HERIN – Valdostano, 52 anni, Corrado Herin è stato due voltemedaglia d’oro ai mondiali su slittino su pista naturale nel doppio (nel 1986 e nel 1992). Ha vinto anche due argenti nel 1990: uno nel singolo e l’altro nel doppio. Lasciato lo slittino si è dedicato all’altra sua grande passione, la mountain bike, anche qui salendo sui podi delle più importanti competizioni internazionali: sua la medaglia di bronzo ai mondiali di Vail nel 1994 e in Coppa del mondo nel 1997. Ritiratosi dalle gare, Herin è stato per anni direttore tecnico della nazionale italiana di downhill e four-cross.