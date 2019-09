Anzio: migrante aggredito a bastonate

Aggressione razzista sul litorale romano: migrante aggredito da due ragazzi di 18 e 17 anni.

Ad Anzio, su litorale romano, un giovane nigeriano è stato aggredito da due ragazzi di 18 e 17 anni. I due lo hanno visto camminare per strada, sono usciti e lo hanno aggredito.

Il maggiorenne è stato arrestato mentre l’altro è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso. La vittima ha riportato ferite alla testa e alla spalla giudicate guaribili in sette giorni.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito una prima volta in un parcheggio pubblico. Poi sarebbe riuscito a fuggire, ma i due lo avrebbero inseguito e colpito più volte davanti alla stazione.

Per fortuna, dei carabinieri in borghese hanno notato i ragazzi con i bastoni e hanno allertato i colleghi. I due aggressori hanno provato a scappare, ma sono stati fermati.

Il nigeriano è stato poi accompagnato in ospedale. Secondo gli inquirenti, l’aggressione sarebbe scaturita da motivi raziali. La presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, ha commentato dicendo: “Bisogna alzare il livello di attenzione su quanto sta accadendo in queste settimane. Un’altra aggressione razzista, questa volta ai danni di un ragazzo nigeriano, a cui va tutta la solidarietà e vicinanza della Comunità Ebraica di Roma.

Se pensiamo che le parole ed i gesti nostalgici del Ventennio non abbiano effetti, questa è la dimostrazione che purtroppo non è così. Sono proprio le istituzioni a dover dare l’esempio. Penso che potrebbe essere un segnale importante riparare al torto di qualche mese fa quando venne negata una benemerenza a Adele Di Consiglio. Oggi conferirle questo riconoscimento sarebbe un bel messaggio per tutta la cittadinanza”.