Anziano Trovato Morto in un Garage ad Aosta

Un anziano senzatetto di settant’anni è stato trovato morto in un garage in Via Saint-Martin de Corléans ad Aosta. Le autorità ritengono che la morte sia dovuta a cause naturali.

I familiari, non riuscendo a contattare l’uomo, hanno contattato i servizi di emergenza (112). È stato scoperto deceduto nel garage che aveva affittato, che era diventato la sua residenza.

Le indagini iniziali indicano che l’uomo, che era conosciuto dai servizi sociali, aveva contatti limitati con la famiglia. Carabinieri e personale medico (118) sono intervenuti sul posto.