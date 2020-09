Sono in corso a Saint-Nicolas le ricerche di un uomo di 72 anni, Fernando Trentaz, che risulta scomparso. Altezza 1,60 m., corporatura normale, occhi marroni e capelli neri, l’anziano non è rientrato a casa e di lui non si hanno notizie almeno dalla sera del 23 settembre. A dare l’allarme ai carabinieri sono stati i familiari. Sul posto si trovano i vigili del fuoco, con i nuclei specializzati nella ricerca persone e con a disposizione anche i droni.