Anziano rapinato in casa e stordito con uno spray

Un anziano è stato vittima di rapina nella tarda mattinata di oggi, a Latina. E’ accaduto in via del Saraceno, in un’abitazione al piano rialzato di una palazzina. L’uomo era affacciato al balcone dell’appartamento quando è stato avvicinato da due malviventi che avrebbero utilizzato uno spray per stordirlo. I rapinatori sono poi entrati in casa dalla finestra del balcone e una volta dentro hanno fatto razzia di oggetti e denaro.

Poi sono fuggiti con un bottino di diverse centinaia di euro, ancora in fase di quantificazione. L’uomo, 88 anni, si è poi ripreso dallo shock ed ha chiamato la polizia. Sul posto la squadra volante e gli esperti della scientifica per un sopralluogo. Sul caso indaga la squadra mobile di Latina.