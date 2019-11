Anziano cammina sui binari, salvato dalla polizia

Camminava sui binari incurante del pericolo ma per fortuna un agente della Polfer lo ha notato e tratto in salvo.

Poteva finire in tragedia l’avventura di un anziano che, in stato confusionale, aveva superato la linea gialla in stazione a Chiavari.

Il Comandante del polizia ferroviaria ha dato ordine di interrompere la circolazione dei treni, ed è corso verso l’uomo che vagava tra il selciato e le traverse dei binari.

Il poliziotto ha preso sotto braccio l’anziano e lo ha accompagnato negli uffici dove è stato raggiunto dal medico curante.

Ora, si trova ricoverato all’ospedale di Lavagna nelle cure dei sanitari.

Un episodio simile è avvenuto a Sampierdarena che si aggirava, spaesato, in stazione. ma questa volta ha visto protagonista un giovane. A seguito di controlli, gli agenti della Polfer hanno accertato che il ragazzo si era allontanato da una struttura residenziale di Serravalle dove si trovava ricoverato e dove sarebbe dovuto stare fino al marzo del prossimo anno. Il minore è stato riportato nella sua residenza.