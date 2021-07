Anziana uccisa a Milano: giovane condannato a 18 anni

E’ stato condannato a 18 anni di carcere, di fronte ad una richiesta da parte della Procura di Milano dell’ergastolo, Dobrev Damian Borisov, 23enne di origini bulgare che era a processo per l’omicidio della 92enne Carla Quattri Bossi, anziana che venne trovata morta, colpita molte volte alla testa con un barattolo di marmellata, il 5 gennaio del 2020 in una cascina-agriturismo nel quartiere Gratosoglio alla periferia milanese. Il figlio della vittima aveva preso in affido Borisov da minorenne e il ragazzo faceva dei lavori di manutenzione nella cascina in cambio di vitto e alloggio.