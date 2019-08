Anziana giù da scale, fermato vicino

Una donna di 80 anni, residente nel centro storico di Ventimiglia, è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale S.Corona di Pietra Ligure, dopo essere volata giù per le scale di casa poco prima della mezzanotte. Secondo gli inquirenti, è probabile che a far cadere la donna sia stato il vicino, che è stato sottoposto a fermo dai carabinieri. I militari hanno sostanzialmente salvato l’uomo dal linciaggio. Secondo le prime informazioni, pare che l’uomo stesse litigando con altre persone quando per motivi da chiarire, se la sarebbe presa con l’anziana. Quest’ultima è caduta da una rampa di scale dell’abitazione, riportando un trauma cranico con emorragia cerebrale e fratture in diverse parti del corpo. L’autorità giudiziaria sta ancora valutando il tipo di reato da contestare al vicino: si va dal tentato omicidio alle lesioni gravissime. L’uomo è stato prelevato dai carabinieri di Ventimiglia proprio mentre una folla di persone lo stava per aggredire.