Anziana deceduta dopo il vaccino: ora si attende il riscontro diagnostico

Non sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, bensì di quella sanitaria, la salma dell’anziana deceduta nella giornata di ieri dopo aver ricevuto la vaccinazione contro il Covid19.

Il riscontro diagnostico, differente da un’autopsia in quanto non finalizzato ad individuare colpe penalmente rilevanti, sarà svolto probabilmente nella giornata di domani nell’intento di verificare se la donna, ospite di una rsa nel genovese ricoverata poi all’aggravarsi delle sue condizioni di salute all’ospedale Villa Scassi, sia morta per emorragia celebrale.