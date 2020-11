Antinori: Cassazione, 6 anni e mezzo per rapina ovuli

Severino Antinori, il ginecologo imputato per la presunta ‘rapina’ di ovuli a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell’aprile 2016, è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 6 mesi di carcere. Lo ha deciso ieri la seconda sezione della Corte di Cassazione, che ha ridotto la pena infitta in appello a 7 anni e 10 mesi.

Ora il pg deve emettere l’ordine di esecuzione della pena e qualora dovesse disporre la carcerazione, nonostante il medico abbia 75 anni, i difensori del ginecologo, gli avvocati Carlo Taormina, Tommaso Pietrocarlo e Gabriele Maria Vitiello, presenteranno istanza di modifica della misura detentiva dal carcere in arresti domiciliari.

Il medico, ora in libertà (si trova nella sua abitazione romana) è accusato di avere prelevato, nell’aprile di quattro anni fa, i gameti a una ragazza di 23anni, assistita dall’avvocato Roberta De Leo, che aveva denunciato di essere stata immobilizzata, sedata e poi costretta a subire l’intervento. Nel maggio dell’anno scorso, Antinori era stato invece prosciolto, in un altro filone processuale, dall’accusa di associazione per delinquere, finalizzata alla commercializzazione di gameti.