Anticipazioni Beautiful, Terra Amara e La Promessa: Episodi del 29 gennaio 2024

Beautiful: Cosa Accadrà nella Puntata del 29 gennaio 2024

Nell’episodio odierno di Beautiful, in onda il 29 gennaio 2024, Steffy e Taylor intraprenderanno un viaggio verso Aspen. Le Anticipazioni rivelano che Hayes sarà atterrita e delusa, ribadendo di non voler più soffrire per Ridge. La dottoressa sarà convinta che non ci siano speranze per lei e il suo ex marito, con Brooke che rimane una presenza ombrosa. Nel frattempo, Liam e Brooke discuteranno del rapporto tra Hope e Thomas, prevedendo possibili pericoli. La trama completa di Beautiful è disponibile qui.

Terra Amara: Svolgimenti nell’Episodio del 29 gennaio 2024

Nelle puntate odierna di Terra Amara, Fikret sarà ignaro dell’inganno orchestrato da Betul per costringerlo al matrimonio. Betul vuole accaparrarsi le ricchezze di Fekeli, e una telefonata sconvolgente da Huseyin colpirà Lutfiye. Scopri la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Rivelazioni nell’Episodio del 29 gennaio 2024

Nell’episodio de La Promessa di oggi, Salvador sconvolgerà Maria con una rivelazione: non pensa più al matrimonio e è tormentato dai ricordi della guerra. Maria si sentirà messa da parte, ma qualcuno le suggerirà un modo per farle ritrovare il sorriso. La trama completa de La Promessa è disponibile qui.