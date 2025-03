Anteprima del tram di Bologna: interni in finto legno e sedili rossi

Il sindaco Matteo Lepore ha svelato in anteprima sui social media le prime immagini del nuovo tram di Bologna, direttamente dalla fabbrica. Le foto mostrano sia l’esterno del mezzo, ancora in fase di lavorazione, che gli interni, caratterizzati da sedili in “finto legno” color marrone disposti in coppie contrapposte e poltroncine rosse dotate di braccioli. Una parete interna riprende il colore rosso intenso già scelto per l’esterno del tram, in seguito a un sondaggio pubblico che aveva premiato la livrea rosso-oro rispetto a quella completamente rossa.

La pubblicazione delle immagini ha immediatamente acceso il dibattito online, con commenti entusiastici e critiche al progetto.

[Link ad articolo: Tram linea verde, i nuovi cantieri a Bologna] [Link ad articolo: Linea blu, scontro Lepore-Salvini: “Tram, parteciperemo al bando, le opere non le decide il ministro”] [Link ad articolo: A Bologna i cantieri non finiscono mai: slalom tra deviazioni e vie chiuse]

L’articolo originale menziona anche le preoccupazioni di Ascom riguardo ai ristori per le attività commerciali impattate dai cantieri, ritenuti insufficienti a compensare i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori.