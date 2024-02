Annalisa svela la verità dietro il suo rifiuto di scendere le scale a Sanremo: “Non sono incinta, è stata la paura”

Il clamore sui presunti sospetti di gravidanza riguardanti Annalisa continua a infiammare i social. La talentuosa cantante, legata in matrimonio a Francesco Muglia da circa otto mesi, respinge categoricamente le voci che la vorrebbero in dolce attesa. “Gravidanza? Sul serio? Assolutamente no, non sono incinta”, chiarisce senza mezzi termini. “Quando sarà il momento, sarò io a darne notizia, naturalmente!”, aggiunge con fermezza al Corriere della Sera.

Il retroscena dietro la decisione di Annalisa a Sanremo

Sul palco, elegantissima nel suo abito firmato Dolce & Gabbana, Annalisa ha sorpreso il pubblico con la sua entrata senza percorrere le scale, suscitando curiosità e interrogativi. “Ho evitato le scale perché esattamente un anno fa ho avuto un incidente: sono caduta rovinosamente e ho sbattuto la testa contro un muro, finendo in pronto soccorso. Non è stata un’esperienza piacevole… né terribile, perché poteva andare anche peggio, ma mi ha scosso parecchio. Ho riportato delle ferite e ho dovuto coprire una cicatrice sulla fronte con una frangia per un bel po’ di tempo”, confida.

La serenità post-esibizione e il chiarimento definitivo

Dopo la sua esibizione, Annalisa ha trascorso del tempo al ristorante in compagnia del suo staff, concedendosi anche un bicchiere di vino bianco con tranquillità. Questo gesto ha ulteriormente dissipato ogni dubbio sulla sua presunta gravidanza, confermando che i pettegolezzi erano infondati e che la sua assenza dalle scale a Sanremo era motivata solamente dalla sua personale esperienza passata.

Con fermezza e sincerità, Annalisa ha ribadito la sua situazione attuale, dimostrando che il suo rifiuto di scendere le scale non era legato a una dolce attesa, ma piuttosto a un ricordo doloroso che l’ha spinta a prendere una decisione ponderata per il bene del suo benessere fisico e mentale.