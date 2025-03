Animalisti Pronti Manifestazione in Piazza, Appelloper il Rispetto degli Animali

Tutto è pronto a Cagliari per la manifestazione in piazza Yenne promossa da Rizzi, che chiama a raccolta il popolo degli animalisti per sensibilizzare verso il rispetto di tutti gli esseri viventi e condannare gli atti di violenza consumati nelle scorse settimane. L’appuntamento è fissato per le 15:30.

“Ci siamo, vi aspetto alle 15:30 per rendere giustizia agli animali”, ha dichiarato Rizzi, che ha preceduto la manifestazione con un pranzo insieme ai suoi collaboratori. L’iniziativa nasce come risposta alle recenti azioni di crudeltà che hanno visto cani, gatti e altri animali, tra cui polli e pecore usati in modo irrispettoso durante il carnevale, vittime di violenza.

Clima Teso e Misure di Sicurezza

La forte presa di posizione di Rizzi ha acceso gli animi sui social media, generando un acceso confronto tra sardi e animalisti, spesso sfociato in offese e minacce di morte rivolte allo stesso Rizzi. Il clima pre-manifestazione è quindi particolarmente teso, rendendo necessarie ingenti misure di sicurezza per proteggere l’attivista e tutti i partecipanti.

Rizzi ha scelto di non cancellare i commenti offensivi ricevuti sui social media, “affinché l’Italia si renda conto chi è umano e chi è sub-umano”, precisando che il suo riferimento non è rivolto al popolo sardo, bensì a coloro che hanno manifestato la propria contrarietà al tema affrontato in maniera spropositata e ingiuriosa.