Andrea Segre al cinema Centrale di Udine, giovedì 24 ottobre

Andrea Segre presenterà al cinema Centrale di Udine il suo ultimo documentario ‘Il pianeta in mare’, dedicato al cuore pulsante di Marghera.

Ci sono autori che vanno conosciuti di persona, oltre le loro opere. Uno di questi è sicuramente Andrea Segre. Tra documentari e lungometraggi Segre ha creato un percorso di conoscenza e di coscienza di ciò che ci sta accanto e di ciò che è lontano da noi, facendoci capire che queste distanze, geografiche e umane, sono solo tracciate sulle carte. Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 20.00 Andrea Segre sarà ospite al cinema Centrale di Udine con il suo ultimo documentario ‘Il pianeta in mare’, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. La prevendita dei biglietti (intero €10, ridotto €8) è attiva online e presso la cassa del cinema.

Un viaggio nel pianeta industriale di Marghera, cuore meccanico della Laguna di Venezia, che da cento anni non smette di pulsare. Operai, manager, camionisti e anche la cuoca dell’ultima trattoria del posto, ci aiutano a capire cos’è rimasto del grande sogno italiano di progresso industriale.

«Negli ultimi due anni a chiunque io abbia detto che stavo lavorando a un film su Marghera la risposta era sempre: “Ah, perché esiste ancora Marghera?”. – ha dichiarato il regista – Le tante ferite e le tante crisi che hanno attraversato questa zona industriale, come molte altre in Italia, hanno costruito una grande rimozione nazionale. Crediamo che in quegli spazi non ci sia più nulla, più nessuno. Invece non è così. Un regista di cinema documentario ha un importante compito: portare le persone lì dove non possono o non vogliono entrare. Il Pianeta in mare nasce per questo.»