Andrea di Marco lancia “The Basil Journey” e la giuria, presieduta da Ivano Ricchebono, premia la Trattoria dell’Acciughetta al contest #pestoaparte.

Genova (gennaio, 2020) – Il MOG di Genova, cuore del food cittadino, ha ospitato lunedì 13 gennaio l’evento Basilico Genovese Day, un incontro al Basilico Genovese DOP, emblema di tipicità e unicità della Liguria. La giornata ha riunito esperti di cucina, operatori di settore, autorità e giornalisti del food e non solo, insieme a un folto pubblico richiamato dagli ospiti della giornata: il grande chef Ivano Ricchebono e il comico genovese Andrea Di Marco.

Andrea Di Marco è stato scelto dal Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP per ideare e

realizzare un video social: è nato così “The Basil Journey” dove un impiegato inglese viene “teletrasportato” nelle meraviglie della Liguria grazie al profumo del Basilico Genovese DOP in un viaggio emozionante che non manca di far sorridere. Il video, che ha tutte le carte in regole per diventare virale, è ora visibile su YouTube

Le cucine del MOG sono state, poi, teatro delle ricette finaliste del contest #pestoaparte, dove tra estro, esperienza e passione sono stati creati nuovi piatti a base di Basilico Genovese DOP, in alternativa all’ intramontabile pesto, capaci di valorizzare le peculiarità di questo prodotto unico.

Vince il contest un dessert aromatico e scenografico: “Basilico on my mind”, degli chef Matteo Rebora e Simone Vesuviano della Trattoria dell’Acciughetta. Hanno votato: il presidente e il segretario del Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP Mario Anfossi e Giovanni Bottino, Andrea di Marco come special guest, e soprattutto lo chef Ivano Ricchebono in compagnia di Roberto Panizza (storico ambasciatore del pesto genovese), Francesco Giacomini e Sabrina Pinto.

Gli altri finalisti sono stati: una selezione di studenti dell’ITS Agroalimentare per il Piemonte di Cuneo con “Basil dressing for salad”, l’appassionato toscano di cucina ligure Emanuele Bertocchi con il piatto unico “Basilico, oro di una terra” e una classe del secondo anno dell’Accademia del Turismo di Lavagna (GE) con il “Dolce bocconcino di prescinseua con caviale di Basilico Genovese D.O.P. e petali di rosa essicati”.

Insomma, un evento che ha coinvolto ed emozionato, a testimonianza di come il Basilico Genovese DOP non sia solo un prodotto simbolo della nostra terra ma un autentico patrimonio a tutto tondo, capace di raccontare storie straordinarie.

