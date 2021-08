Ancora un morto per Covid in Umbria, 1.430 in tutto

Si registra una nuova vittima per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore, 1.430 in tutto, dall’inizio della pandemia. Secondo i dati della Regione aggiornati al 30 agosto, i ricoveri scendono da 58 di domenica a 57, sei dei quali (uno in meno) in terapia intensiva.

I guariti sono 70 e i nuovi casi di positività 28. Sono emersi dall’analisi di 948 test antigenici e 522 tamponi molecolari.

Gli attualmente positivi scendono da 1.771 a 1.728.