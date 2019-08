Ancora insulti per Salvini. Delusione Beach Party

Non si sta rivelando una delle migliori idee quella di proseguire con le date del Salvini Beach Party. Tra date saltate, crisi di Governo e platee non sempre entusiaste, viene quasi da chiedersi se non sia meglio risolvere prima le tensioni con il suo alleato, Luigi Di Maio, e con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Al suo arrivo a Policoro (Basilicata) per il comizio in programma sulla spiaggia, Matteo Salvini è stato accolto da insulti e lancio di acqua. Alcuni contestatori gli hanno urlato insulti, mentre altri hanno preferito intonare “Bella Ciao”.

Non sono mancati piccoli momenti di tensione tra i sostenitori di Salvini e i contestatori, soprattutto quando uno dei tre striscioni esposto è stato tolto.

E le altre piazze come accoglieranno il Ministro dell’Interno?