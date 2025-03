Anagni, Piano Miliardario di Novo Nordisk: Previsti circa 800 Nuovi Posti di Lavoro Previsti

Il governo italiano ha approvato il piano di investimento da oltre 2 miliardi di euro del colosso farmaceutico danese Novo Nordisk per l’ampliamento del suo stabilimento di Anagni (ex Catalent). L’investimento, dichiarato di “preminente interesse strategico”, prevede un aumento della produzione e la creazione di circa 800 nuovi posti di lavoro entro il 2029, portando il totale a 1.500 dipendenti.

Il piano consoliderà il ruolo del Lazio come hub europeo per la produzione farmaceutica avanzata, incentivando la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese. Si prevede un aumento significativo delle esportazioni regionali, guidate dal settore farmaceutico, e un rafforzamento della capacità produttiva nazionale nel settore dei medicinali iniettabili.

La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del piano, sottolineando il ruolo strategico della regione e la sua crescente attrattività per gli investimenti internazionali. L’investimento di Novo Nordisk conferma il Lazio come polo di eccellenza nel settore farmaceutico, nelle nuove tecnologie, nell’innovazione e nella ricerca biotech.