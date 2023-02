Acqua

Aggiornati al 2021 i dati dei comuni capoluogo su misure di razionamento applicate nell’erogazione dell’acqua potabile (riduzione o sospensione su parte/tutto il territorio) della distribuzione dell’acqua per uso domestico (numero di giorni e residenti coinvolti).

Aria

Aggiornati al 2021 i dati dei comuni capoluogo su: concentrazioni e superamenti dei valori soglia degli inquinanti (PM10, PM2,5, NO2, O3, Benzo (a)Pirene, eccetera) e indicatore sintetico di inquinamento atmosferico, azioni di limitazione della circolazione (emergenziali, programmate).

Energia

Aggiornati al 2021 i dati dei comuni capoluogo su: riqualificazione energetica degli edifici (proprietà, in uso o in gestione dell’amministrazione comunale), infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, teleriscaldamento ed energia da fonti rinnovabili.

Mobilità urbana

Aggiornata al 2021 la serie storica degli indicatori di pressione relativi al traffico veicolare, stimati sulla base dei dati del Pubblico registro automobilistico (Aci): tassi di motorizzazione e composizione del parco dei veicoli circolanti per classe di emissioni, tipo di alimentazione ed epoca di immatricolazione, per comune capoluogo e per provincia/città metropolitana.

Rifiuti urbani

Aggiornati al 2021 i dati dei comuni capoluogo sui rifiuti urbani, relativi a: politiche di prevenzione e riduzione, riciclo, corretto conferimento e modalità del servizio di raccolta.

Rumore

Aggiornati al 2021 i dati dei comuni capoluogo su: zonizzazione acustica, attività di misura del rumore (esposti dei cittadini, controlli del rumore effettuati e superamenti dei limiti totali e per tipo di sorgente), attività temporanee (manifestazioni temporanee e cantieri autorizzati in deroga ai limiti acustici).

Verde urbano

Aggiornati al 2021 i dati dei comuni capoluogo su: strumenti di pianificazione (piano, regolamento, censimento, rete ecologica), monitoraggio L. 10/2013 (piantumazione di nuovi alberi, bilancio arboreo, giornata nazionale degli alberi, sviluppo spazi verdi, rischio cedimento alberature) superfici aree a gestione pubblica (per tipologia di area con revisione dei dati in serie storica per gli anni dal 2011 al 2020), rete natura 2000, aree naturali protette e parchi agricoli.

Per informazioni:

Aria

Domenico Adamo

adamo@istat.it

Energia

Letizia Buzzi

lebuzzi@istat.it

Mobilità urbana

Luigi Costanzo

lucostan@istat.it

Rifiuti

Silvana Garozzo

garozzo@istat.it

Rumore

Valeria Greco

greco@istat.it

Verde urbano/Acqua

Antonino Laganà

lagana@istat.it