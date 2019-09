Ambiente: controlli nelle aziende di raccolta e trattamento rifiuti

I Carabinieri del NOE di Genova, anche nel corso di questa estate, hanno continuato ad effettuare controlli presso siti che effettuano gestione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, volti all’accertamento della loro corretta conduzione, nonché alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno degli incendi presso gli stessi impianti.Tale incessante azione si colloca nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio e verifica della gestione dei rifiuti indicata dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale di Roma. In tale contesto, al termine degli accertamenti derivanti dall’accesso in una società genovese del settore, è emerso che in quel sito non venivano completamente rispettate le prescrizioni imposte dall’atto autorizzativo rilasciato dalla città Metropolitana di Genova.Nel dettaglio, i militari del NOE hanno riscontrato una mancata corrispondenza del layout aziendale con l’attuale situazione, nonchè promiscuità tra rifiuti, sia pericolosi che non, accatastati con evidente rischio di caduta e posti in area aperta e a diretto contatto con il suolo, determinando il concreto pericolo di danno alle risorse ambientali.Gli illeciti emersi sono stati riferiti all’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa per gli aspetti di rispettiva competenza.Analoghe verifiche sono state condotte in provincia di Genova nel corso dell’estate presso altri 12 siti, senza tuttavia rilevare criticità.