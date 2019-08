Amazzonia, UE seriamente preoccupata. USA “Pronti ad aiutare Brasile”

Da Bruxelles, la Commissione europea ha fatto sapere di essere “seriamente preoccupata” per gli incendi in corso in Amazzonia, di appoggiare l’iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di discutere dell’emergenza al prossimo meeting del G7. La portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva, ha inoltre dichiarato ai giornalisti che l’Esecutivo dell’UE è “in contatto con le autorità brasiliane e boliviane, pronta a fornire assistenza”.

Intanto, in tarda serata il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere attraverso un post pubblicato su Twitter di essere entrato in contatto con Bolsonaro. “Ho appena parlato con il presidente Jair Bolsonaro. Le nostre prospettive commerciali sono entusiasmanti e il nostro legame è forte, forse più di sempre.

Gli ho detto che se gli Usa possono aiutare il Brasile con gli incendi dell’Amazzonia, siamo pronti ad assisterli!”, ha scritto Donald Trump.