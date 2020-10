Amazon continua a spingere

Pagare il conto con il palmo della propria mano. E’ l’ultima rivoluzione di Amazon, che lancia Amazon One, una tecnologia biometrica in grado di trasformare la mano in una carta di credito creando una sorta di “firma palmare” composta che mette insieme vene e linee del palmo. La novità, che esordirà nei negozi fisici di Amazon, consente di pagare passando il palmo della propria mano, precedentemente collegato a una carta di credito, su un apposito scanner. Amazon non intende soltanto usare la nuova tecnologia nei propri punti vendita, ma anche venderla a terzi, quali negozi, stadi e uffici. E a questo proposito ha già avviato trattative con alcuni potenziali clienti.