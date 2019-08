Altri 700 punti WiFi nei comuni umbri, prorogato l’avviso fino al 18 settembre

Dopo una prima fase di candidature chiusasi il 26 luglio, l’avviso per l’attivazione di altri 700 punti WiFi in Umbria è stato esteso fino al 18 settembre.

È stato prorogato al 18 settembre l’avviso per l’attivazione di 700 punti wifi nei Comuni umbri della rete regionale #WifiUmbria. Il progetto prevede la fornitura e installazione dei dispositivi di accesso wifi nei siti che verranno individuati dai Comuni in base alla maggior presenza di cittadini, turisti e studenti universitari. Tali impianti potranno essere collocati in spazi pubblici quali piazze, aree verdi, musei, biblioteche e altri luoghi di interesse aggregativo e turistico e garantiranno l’accesso libero e gratuito alla rete internet. Il 26 luglio si è chiusa la prima fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei primi Comuni aderenti all’avviso e sono state già avviate le attività che porteranno al dispiegamento degli apparati nei siti interessati. Il progetto è finanziato nell’ambito della programmazione europea del POR FESR 2014-2020 e sarà attuato da Umbria Digitale scarl, la società in-house della Regione Umbria, pertanto tutti i dettagli dell’avviso sono disponibili al link https://progettieuropei.umbriadigitale.it/wifi-umbria.

L’iniziativa regionale si inserisce nel contesto delle strategie nazionali ed europee del wifi pubblico, in particolare la rete regionale sarà federata con la rete nazionale Wifi Italia del Ministero dello Sviluppo economico, a cui hanno aderito finora 2304 Comuni italiani, andando ad incrementare le zone in cui si potrà navigare gratuitamente e senza autenticazione. Inoltre la stessa è stata realizzata in sinergia con il cablaggio in fibra ottica dei Comuni umbri del progetto “Banda Ultra Larga”, che prevede uno stanziamento regionale di 24 milioni ed il completamento entro il 2020, e che ha prodotto già i primi risultati. Ha consentito, infatti, al Comune di Castel Giorgio di essere il primo Comune in Italia connesso direttamente in fibra negli edifici pubblici, nelle unità residenziali e nelle attività produttive, e di poter navigare con bande prossime al Gigabit al secondo. Questo permetterà di avere una maggior diffusione dei vari servizi digitali on-line attivati dai vari Enti del territorio, tra i quali quelli della Regione Umbria come i pagamenti elettronici con PagoUMBRIA, le prenotazioni sanitarie del CUP e il ritiro dei referti, e l’accesso con SPID tramite LoginUMBRIA.