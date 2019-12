Altri 41 milioni per opere infrastrutturali irrigue

Giuseppe Pan annuncia l’arrivo dei nuovi fondi per i consorzi di bonifica veneti.

“È di poche ore fa la notizia che in Veneto sono in arrivo altri cospicui finanziamenti per i consorzi di bonifica veneti. Si tratta di altri 41 milioni di euro destinati ad opere infrastrutturali irrigue”. Esprime soddisfazione per questo importante successo l’assessore regionale Giuseppe Pan, che oltre ad avere la delega all’Agricoltura ha anche quella alla Bonifica.

Sono risorse del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali provenienti dal Fondo pluriennale finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese per il periodo 2019-2028 che destina 300 milioni di euro complessivi di cui 295 milioni di euro alle opere irrigue.

I 41 milioni di euro assegnati al Veneto saranno destinati a progetti di risparmio, ottimizzazione e manutenzione del sistema irriguo dei Consorzi di bonifica Brenta, Alta Pianura Veneta, Adige Po e Delta del Po.

“Mi complimento con la governance dei Consorzi di bonifica, che con le loro capacità progettuali hanno elaborato tempestivamente progetti definitivi ed esecutivi, immediatamente cantierabili, mirati all’ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica irrigua. Grazie a tali capacità tecniche e manageriali il Veneto ha potuto conseguire questo importante risultato in termine che aggiunge 41 milioni di euro ai 161 milioni di euro di fondi comunitari assegnati al Veneto dal Programma Nazionale in materia irrigua”.