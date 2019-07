All’Idroscalo di Milano il Festival dei Giovani di canottaggio

Si terrà dal 5 al 7 luglio l’edizione 2019 del Festival dei Giovani organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio con Idroscalo Club.

Le giovani stelle del canottaggio saranno all’Idroscalo di Milano dal 5 al 7 luglio per il Festival dei Giovani. Una tre giorni di sport, finali, giochi e divertimento dedicata ai ragazzi, con attività in acqua e a terra. Si tratta del più grande evento remiero nazionale in ambito giovanile, e per la sua trentesima edizione ha scelto per la prima volta il capoluogo lombardo, in un campo di regata che nel 2003 era stato teatro dell’ultima edizione tricolore di un Campionato del Mondo Assoluto. L’appuntamento radunerà più di 1.500 atleti provenienti da oltre 120 società, in rappresentanza di ogni angolo d’Italia. Al termine di tutte le singole sfide, i risultati andranno a formare un punteggio che incoronerà la società di under 14 più forte d’Italia. Oltre alle sfide sulla cresta dell’acqua, a terra ci sarà un villaggio dello sport realizzato dalla partnership con Kinder+Sport.

Il 2019 sarà anche il primo anno in cui il Festival dei Giovani sarà intitolato al compianto Presidente Federale Gian Antonio Romanini, promotore del progetto fin dai suoi albori. Nel 1989, Romanini disse che il Festival dei Giovani “È stato ideato per aprire ai ragazzi, ai giovani canottieri, un nuovo sbocco, un traguardo non con assoluta finalità agonistica, tant’è che non vengono registrati i tempi di gara. Un appuntamento che, anche con un certo grado di spensieratezza, potesse offrire una manifestazione gradevole ed attraente, ricca di iniziative promozionali, tale da arricchire il loro bagaglio tecnico ed umano e del fair play sportivo”.