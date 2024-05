Allianz Global Investors punta sui dividendi per una stabilità in tempi di disruption

I dividendi forniscono un notevole contributo al rendimento complessivo delle azioni. La regola è semplice: i corsi azionari sono più volatili degli utili societari e gli utili societari sono più volatili delle distribuzioni di dividend

Nelle ultime settimane, osservando i sondaggi dell’American Association of Individual Investors presso gli investitori privati statunitensi, la percentuale degli ottimisti (quelli propensi al rischio) è nettamente aumentata. In parallelo, gli indicatori della BCE e delle banche centrali regionali statunitensi di St. Louis, Kansas e Chicago evidenziano una diminuzione dei livelli di stress nel sistema finanziario, come emerge anche dalla riduzione dei premi per il rischio di default in ambito creditizio.

LA ‘COMPIACENZA’ DEI MERCATI FINANZIARI

Questa “compiacenza” dei mercati finanziari è piuttosto sorprendente alla luce della disruption pervasiva nei processi strutturali di lungo periodo. Basti pensare ai fenomeni della digitalizzazione, della deglobalizzazione, della demografia, della decarbonizzazione dell’economia mondiale degli eventi geopolitici, delle decisioni di politica monetaria, e del lungo elenco di elezioni previste in tutti i continenti nel 2024

INDICATORI ECONOMICI IN VIA DI MIGLIORAMENTO

“A favore di questa “compiacenza” dei mercati finanziari giocano gli indicatori economici in via di miglioramento: il mercato del lavoro USA avviato verso la normalizzazione e l’incremento delle speranze di aver evitato una recessione negli Stati Uniti” fa sapere Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research di Allianz Global Investors nel monthly outlook di febbraio.

RICERCA DI STABILITA’ E RENDIMENTO IN TEMPI DI DISRUPTION

Nel frattempo prosegue sui mercati finanziari la ricerca di stabilità e rendimento in tempi di disruption. “L’era dei tassi di interesse bassi/negativi è ormai terminata e le obbligazioni possono nuovamente contribuire a diversificare i rischi all’interno di una soluzione multi asset. In caso di shock per l’economia mondiale, il reddito fisso dovrebbe essere in grado di offrire protezione ai portafogli. Le azioni potrebbero invece contribuire ad una performance di portafoglio che contrasti l’inflazione” spiega Naumer.

FOCUS SU GENERAZIONE DI CASH FLOW E BILANCI SOLIDI

E’ tuttavia vero che non si possono escludere pressioni sui margini aziendali alla luce delle richieste salariali in aumento e del probabile incremento degli oneri finanziari. “In presenza di valutazioni in alcuni casi piuttosto ambiziose, le azioni potrebbero affrontare difficoltà e la selezione titoli dovrebbe confermarsi premiante. A fronte di politiche monetarie restrittive e tassi di crescita più modesti, la scelta dovrebbe ricadere su società che presentano un’elevata generazione di cash flow e bilanci solidi”, riferisce il manager di Allianz GI.

L’EFFETTO STABILIZZANTE DEI DIVIDENDI

In questo contesto, Naumer raccomanda di non sottovalutare l’effetto stabilizzante dei dividendi. “Come evidenziato nella 12° edizione del nostro Dividend Study, le aziende tendono ad essere piuttosto affidabili nelle loro politiche di distribuzione, con una volatilità dei dividendi trascurabile. In base ai nostri calcoli, di norma i dividendi forniscono un notevole contributo al rendimento complessivo delle azioni”, argomenta il manager.

LE STATISTICHE DEGLI ULTIMI 40 ANNI

Numeri alla mano, negli ultimi 40 anni, i dividendi hanno rappresentato oltre un terzo della performance complessiva delle azioni europee. Le aziende tendono a confermare la propria politica di distribuzione e ad aumentare piuttosto che a diminuire i dividendi, anche quando la crescita degli utili rallenta. Le statistiche rivelano che le azioni delle società che distribuiscono dividendi tendono ad essere meno volatili rispetto a quelle delle aziende che non li distribuiscono. “La regola è semplice. I corsi azionari sono più volatili degli utili societari. Gli utili societari sono più volatili delle distribuzioni di dividendi” conclude il manager di Allianz Global Investors.