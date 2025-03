Allerta rossa per maltempo a Bologna scuole chiuse, scuole chiuse smart working

Bologna, 14 marzo 2025, 07:28 – Una nuova ondata di maltempo mette in allarme l’Emilia-Romagna e la Toscana, regioni già duramente colpite da alluvioni nei mesi scorsi. La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per Bologna e provincia, e arancione per le aree limitrofe e parte della Toscana, prevedendo forti temporali persistenti su terreni già saturi.

Emilia-Romagna:

Bologna: Scuole chiuse, parchi, palestre e cimiteri interdetti. Disposta l’evacuazione precauzionale dei piani bassi e interrati nelle zone a rischio esondazione, in particolare nei quartieri colpiti dalle precedenti alluvioni del torrente Ravone e altri corsi d’acqua. Il Comune invita le aziende a favorire lo smart working e raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari. Il Centro Operativo Regionale è attivo.

Ravenna e altre zone del Bolognese: Scuole chiuse.

Scuole chiuse. Allerta Generale: Massima allerta per il rischio di esondazioni e frane, particolarmente sull’Appennino e nella pianura bolognese.

Toscana:

Scuole chiuse: Firenze e molti comuni delle province di Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno hanno sospeso le attività scolastiche. A Firenze, chiusi anche parchi e giardini.

Firenze e molti comuni delle province di Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno hanno sospeso le attività scolastiche. A Firenze, chiusi anche parchi e giardini. Raccomandazioni: La Regione invita alla massima prudenza negli spostamenti, sconsigliando la sosta in cantine e seminterrati, l’attraversamento di guadi e alvei di corsi d’acqua, e prestando attenzione a ponti e sottopassi.

Situazione Nazionale:

Oltre all’Emilia-Romagna e alla Toscana, la perturbazione interessa anche il Nord-Est (Veneto), Marche, Lazio, Campania settentrionale e zone interne di Abruzzo e Molise, con piogge e temporali localmente intensi. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per venerdì:

Allerta rossa: parte dell’Emilia-Romagna.

Allerta arancione: ampi settori di Toscana ed Emilia-Romagna.

Allerta gialla: parte di Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia, Campania, restanti settori di Emilia-Romagna e Toscana e su tutto il Molise.

In contrasto, il Sud Italia registra temperature quasi estive.

