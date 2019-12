Allerta meteo a Napoli: scuole e parchi chiusi

Scuole di ogni ordine e grado e parchi chiusi a Napoli nella giornata di venerdì 13 dicembre. Questa la decisione del Comune con un’ordinanza a firma del Sindaco Luigi de Magistris.

A seguito dell’allerta meteo di colore ‘giallo’ emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania per temporali e venti forti su tutto il territorio cittadino, valida dalle ore 12,00 di venerdì fino alle 9,00 di sabato, il Comitato operativo strategico si è riunito a Palazzo San Giacomo per l’esame della situazione, decidendo per la chiusura di parchi e scuole.

Il Comune di Napoli invita, inoltre, alla massima prudenza la cittadinanza, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Scuole chiuse Napoli venerdì 13 dicembre 2019.

Anche il Comune di Pozzuoli ha deciso di chiudere le scuole nella giornata di venerdì.