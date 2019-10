Allerta gialla su Genova, danni e allagamenti in Valpolcevera e Valbisagno

Mattinata di interventi in diverse zone della città per alcune criticità legate al temporale scoppiato poco prima dell’alba.

Nonostante la decisione di terminare l’allerta in anticipo, e la relativa brevità, l’acquazzone ha comunque causato qualche danno, in particolare nella zona di San Quirico, in Valpolcevera, dove un piccolo rivo è esondato provocando allagamenti in alcuni fondi.

Un’altra segnalazione è arrivata dalla Valbisagno, una frana in via di Pino, a Molassana, all’altezza di Campo Ca de Rissi: la strada è stata aperta a senso unico alternato in attesa della rimozione del materiale.

In entrambi i casi sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile e i vigili del fuoco.