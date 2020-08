Allerta ghiacciaio: fine evacuazione, riapre Val Ferret

L’allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica in Valle d’Aosta è rientrata e così il commissario di Courmayeur, Andrea Cargnino, ha revocato l’ordinanza con cui il 28 agosto aveva evacuato la zona rossa a valle del ghiacciaio di Planpincieux (sei fabbricati) e chiuso la strada comunale della Val Ferret. La vallata è comunque rimasta raggiungibile tramite una viabilità alternativa (strada della Montitta).

La riapertura scatta alle 15 e fa seguito al bollettino emesso alle 14 dal centro funzionale regionale, che non segnala più criticità legate al maltempo. Il “potenziale rischio glaciologico” riguardava un volume di 330 mila metri cubi di ghiaccio.