Alleanza anti-Zaia in Veneto

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia potrebbe avere qualche problema sul piano politico.

Mentre a Roma ci sono le consultazioni per dare vita a un governo Movimento 5 Stelle-Partito Democratico, le ripercussioni potrebbero essere molto ampie.

Non solo per quanto riguarda il destino del paese, ma anche per quanto riguarda realtà più locali, come ad esempio il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Zaia è un leghista molto rispettato nella sua regione, ma la situazione potrebbe cambiare. Il segretario regionale dem Alessandro Bisato ha dichiarato che: “Non precorriamo i tempi né mettiamo il carro davanti ai buoi. Ma è indubbio che noi sappiamo di doverci presentare agli elettori con uno schieramento che sia il più ampio possibile, che guardi sia a destra che a sinistra. I temi su cui far convergere la campagna elettorale devono essere quelli relativi al socio-sanitario, alla non autosufficienza, all’ambiente e alle infrastrutture.

In effetti sono temi con cui si può ragionare con i 5 stelle, mettendo in campo la politica per trovare la mediazione e non fermandosi davanti ai “no”. Con una buona sintesi, specie se a Roma ci sarà un governo giallorosso, non possiamo escludere a priori un dialogo con i 5 stelle, magari allargando il rassemblement anche a parte della società civile.”

Jacopo Berti, leader del Movimento in Veneto, ha risposto: “Il passo è lungo. Aspettiamo prima di vedere se nasce il governo. Alleanza con il Pd anche alle Regionali? Per me è no. Io parlo a titolo personale, ma il mio giudizio è questo.”