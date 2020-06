Algoritmo per le retrocessioni: arriva l’ok dal consiglio per la linea Gravina

È finalmente arrivato il responso della riunione di questo pomeriggio tra i vari organi del Consiglio Federale. La decisione più importante presa è stata ovviamente quella riguardante a cosa fare in caso di ulteriore interruzione del campionato a causa del COVID-19 e conseguente impossibilità a concludere la stagione. La linea passata è quella paventata da Gabriele Gravina, che vede l’utilizzo dell’algoritmo comprendente le retrocessioni – con buona pace dei club di Serie A, che erano contrari alle retrocessioni Per quanto riguarda i playoff e i playout, invece, non sono comunque esclusi come possibilità, ovviamente se ci sarà la possibilità di avere tempo necessario per poterli effettuare prima del 2 agosto, data indicata dall’UEFA. Con 18 voti a favore e 3 contrari, passerebbe quindi la linea Gravina con l’algoritmo, in attesa del comunicato stampa della FIGC.