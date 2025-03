Alecci (Pd): “Governo assente sul Fondo Affitti, famiglie calabresi abbandonate!” novita? importanti

“Ennesima doccia fredda per le famiglie calabresi: anche nel 2025 il Governo non stanzia fondi per il contributo affitto (Legge 431/1998). Un’assenza che, per il consigliere regionale del Partito Democratico Ernesto Alecci, testimonia la totale insensibilità del centrodestra verso i cittadini più vulnerabili.”

Alecci rincara la dose: “L’azzeramento di questi fondi in Calabria, regione già gravata da difficoltà economiche, rischia di compromettere seriamente la tenuta sociale. Senza questo sostegno, molte famiglie a basso reddito faticano a far quadrare i conti e sono a rischio sfratto.”

Il consigliere regionale evidenzia inoltre come “la precarietà lavorativa e l’aumento dei costi di vita, tra beni di consumo e bollette, creino una miscela esplosiva. Ho ricevuto numerose segnalazioni di disagio da tutta la regione. La comunicazione tardiva da parte della Regione Calabria sulla mancanza di fondi per il 2024, arrivata dopo la pubblicazione delle graduatorie, ha generato false speranze e ora lascia i Comuni soli a gestire le proteste.” Alecci ha presentato una mozione in Consiglio regionale per sollecitare soluzioni a livello regionale.