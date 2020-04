Alcolici e coronavirus: l’allarme degli esperti, “Alzano il rischio”

Abusare con l’alcol durante la pandemia di coronavirus è una pessima idea, perché non solo è completamente falso che protegga dall’infezione, ma anzi la facilita perché abbassa le difese immunitarie. Dopo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, interviene anche l’Istituto Superiore di Sanità sul rischio che un consumo eccessivo di alcolici possa far peggiorare la situazione, sia da un punto di vista fisico, sia psicologico.

Il primo punto è che il consumo di alcol non protegge in alcun modo dalla malattia, né può impedire di essere contagiato. L’abuso di alcol colpisce, danneggiandolo, il sistema immunitario. In particolare: non disponibile

riduce l’attività e il numero dei linfociti B, cellule del sistema immunitario che hanno il compito di produrre anticorpi che reagiscono a uno specifico antigene;

compromette il funzionamento dei linfociti T, altre cellule immunitarie che stimolano la produzione dei linfociti B e in alcuni casi distruggono gli agenti patogeni;

promuove l’apoptosi delle cellule, cioè il suicidio cellulare.

Ma c’è di più. Il consumo eccessivo di alcol è un vero e proprio fattore di rischio per la polmonite, perché riduce il tono del cavo orale e della faringe, rendendo meno forte le naturali difese. Inoltre modifica la funzione dei macrofagi alveolari, particolari cellule del sistema immunitario a difesa proprio dei polmoni. Com’è noto può favorire lo sviluppo di malattie del fegato.

Quanto si può bere?

Naturalmente la domanda è insidiosa, ma la risposta è scientifica. L’ISS ricorda che nel nostro Paese si considera un’unita alcolica una quantità di etanolo pari a 12 grammi. Stiamo parlando di un bicchiere di vino da 125ml o di una classica lattina di birra a media gradazione da 330ml o di un bicchierino di superalcolico da 40 ml.

Il Ministero della Salute ricorda che:

i minorenni non devono bere alcolici di nessun tipo;

le donne adulte e gli anziani sopra i 65enni devono limitarsi a una unità alcolica al giorno;

gli uomini adulti possono spingersi fino a due.

L’alcol protegge dal coronavirus

Come già detto il consumo di alcol non distrugge il virus, ma può al contrario aumentare i rischi per la salute se la persona è infetta. L’alcol (a una concentrazione di almeno il 60% in volume) funziona come disinfettante della pelle, ma non ha tale effetto quando ingerito all’interno dell’organismo.

Un consumo pesante di alcol uccide il virus nell’aria inalata

Anche in questo caso tutta l’aneddotica che si trova anche su molti blog sul fatto che se tante persone bevono alcol emettono particelle che disinfetterebbero l’aria è assolutamente falso. Il consumo di alcol non uccide il virus nell’aria inalata, non disinfetta la bocca e la gola, e non dà alcun tipo di protezione contro il COVID-19.

Alcol e coronavirus: quali sono i consigli?

Il primo consiglio è quello di attenersi alle quantità consigliate per evitare di compromettere il sistema immunitarie. Altre raccomandazioni possono essere: