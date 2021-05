Alcolici a ragazzine, genitori segnalano caso, pub nei guai

Scoprono che i loro figli consumano alcolici e denunciano il caso alla Polizia Locale.

Accade alla Spezia dove gli agenti, dopo aver controllato vari locali del centro storico, hanno scoperto che il titolare di pub era solito cedere alcol a ragazzini con età minore dei 16 anni.

L’uomo è stato denunciato e multato. Il locale, in via Gioberti, è uno di quelli molto frequentati dai giovani per fare gli aperiti all’aperto. Gli agenti, in borghese, hanno osservato con attenzione il via vai di giovani dal locale e notando che molti apparentemente erano minorenni hanno deciso di chiedere ai più giovani i document hanno visto il barista servire bevande alcoliche a 5 ragazzine, senza chiedere loro l’età.Lo hanno fatto gli agenti, chiedendo di mostrare un documento e così hanno scoperto che avevano tutte 15 anni. Gli uomini della polizia locale hanno avvertito i loro genitori. Il locale rischia la chiusura fino a tre mesi. Il titolare è stato multato per 2000 euro