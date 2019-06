Riccardo Tomatis si conferma sindaco di Albenga con 5.661 per Tomatis (51,16%) contro i 5,405 del candidato del centrodestra Calleri (48,84%).

Secondo mandato per Tomatis che al secondo turno ha ‘rimontato’ in modo netto lo svantaggio del primo turno (Calleri aveva chiuso al 44% e Tomatis al 40%, con un divario di 553 voti).