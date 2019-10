Albenga, operazione CC anti degrado

Operazione della compagnia di Albenga dei Carabinieri, che in una serie di controlli sul territorio per il contrasto al degrado urbano e allo spaccio e consumo di droga hanno portato a 2 arresti, 19 denunce, 15 perquisizioni con il sequestro di 1 chilo di sostanze stupefacenti. Nell’operazione, estesa fino a Finale Ligure, sono state impiegate oltre alle pattuglie ordinarie, altre otto pattuglie e una squadra di unità cinofile del nucleo Carabinieri cinofili di Villanova d’Albenga (Savona), mentre l’elicottero Fiamma ha garantito il sorvolo delle operazioni a terra. Gli arresti riguardano una 36enne di Erli (Savona), pregiudicata, su ordine di carcerazione della corte d’appello di Genova, per violazione dell’affidamento in prova. E un loanese 45enne, su ordine di cattura del tribunale di Savona, legato a reati contro il patrimonio commessi ad Albenga e Loano. Le denunce sono legate infine a reati in materia di armi, droga, contro il patrimonio e in violazione della legislazione speciale.