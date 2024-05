Alatri: il suicidio Giammarco Ceccani provoca dolore per tutta la comunità

La morte di Giammarco Ceccani ha lasciato tutti senza parole nel Comune di Alatri nella giornata di ieri 20.05.24.

Era stato il testimone nell’omicidio di Emanuele Morganti , il ragazzo pestato a morte qualche anno fa all’interno delle mura ciclopiche del centro storico del paese di Alatri in una drammatica notte che purtroppo fu fatale per l’amico di Giammarco Ceccani.

Il ragazzo è stato trovato morto in un locale di proprietà della famiglia e nulla lascia dubbi sul fatto che sia stato un suicidio.

Ma perché un ragazzo così giovane si è tolto la vita ? Tante le domande che attanagliano la città di Alatri che si sente vicina al dolore della famiglia.

Lascia un bambino piccolo e un vuoto in tutti noi, anche in chi non lo conosceva personalmente.

La morte di questo ragazzo , amico di Emanuele Morganti, non fa che farci rivenire in mente inevitabilmente anche i ricordi per l’episodio della morte di Emanuele Morgante.

Due vite , di due giovani ragazzi , che anche se in modo diverso e per motivi diversi ora non sono più tra noi, lasciando la città di Alatri in un clima di tristezza.