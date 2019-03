Alatri, dirigente aggredisce arbitro con un pugno durante la partita: denunciato

Accaduto durante incontro di calcio A5 femminile Frosinone Futsal – Valmontone calcio

Ancora un episodio di violenza nei campi da calcio. Questa volta è accaduto durante un incontro di calcio A5 femminile Frosinone Futsal – Valmontone calcio. Ieri sera nel palazzetto dello sport di Tecchiena di Alatri, l’arbitro è stato colpito da un pugno per mano di un dirigente. Il 54enne di Frosinone, dirigente e accompagnatore della formazione del Frosinone Futsal, ha invaso il campo di gioco aggredendo l’arbitro, per poi rifugiarsi negli spogliatoi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alatri insieme a quelli della stazione di Veroli per mettere fine alla discussione.

Il ferito si è riservato di sporgere regolare denuncia e, dopo l’intervento dei militari, è stato accompagnato presso l’ospedale San Benedetto. La prognosi sarebbe di due giorni. La scintilla che avrebbe acceso lo scontro sarebbe scaturita dopo l’espulsione di due giocatrici della squadra del Frosinone Futsal. Il 54enne è stato denunciato per “invasione di campo aggravata dalla sospensione della manifestazione sportiva” e proposto per l’applicazione del Daspo.