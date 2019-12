Al via il cineforum per gli alunni di Cellole

Anche quest’anno la Pro Loco di Cellole ha organizzato di comune accordo con l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo ‘Serao-Fermi’ nella persona della dirigente Gabriella Rubino, il cineforum per gli studenti presso la biblioteca di piazza Compasso. L’iniziativa ha preso il via la scorsa settimana con la visione del film animato ‘Il Grinch’. Partecipano all’evento le tre sezioni dell’infanzia ‘Pianeta Bambino’ e gli alunni delle primarie ‘Rodari’ e ‘Serao’. Si tratta di un progetto che quest’anno è arrivato alla sua sesta edizione. Riprenderà poi anche a gennaio con una tematica sempre più attuale come l’ecologia. Infatti, la finalità del progetto è quella di avvicinare le nuove generazioni a valori di civiltà e di rispetto dell’altro e della natura. Dunque, si parte con una tematica legata al Natale e ai valori dell’amicizia e della fratellanza con la visione de ‘Il Grinch’ per poi passare ad argomenti più impegnativi come quelli dell’ambiente. Gli alunni sono stati e saranno accolti dai volontari del Servizio Civile.