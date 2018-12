Al Teatro Verdi di Trieste il concerto di Capodanno è sold-out

Biglietti esauriti per lo spettacolo musicale di Capodanno del Teatro Verdi di Trieste, che andrà in scena martedì 1° gennaio alle 18.

Grande successo per un 2019 che inizia con la musica: il concerto di Capodanno del Teatro Verdi di Trieste è sold-out. Sono esauriti i biglietti per vedere la performance in programma per martedì 1° gennaio, a partire dalle 18, che vedrà in scena l’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, sotto la direzione del Maestro Pedro Halffter, insieme agli artisti Pavel Berman, violinista di caratura mondiale, e Olga Dyadiv, giovane soprano. Il “Concerto di Capodanno” è una proposta della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Il sovrintendente del teatro Verdi Stefano Pace ha parlato di un “programma accattivante proposto dalla Fondazione, unito alla scelta del direttore Pedro Halffter Caro, amatissimo dal pubblico triestino, di Pavel Berman, violinista di fama internazionale, e di Olga Dyadiv, giovane soprano”. Questi elementi “assicurano un Concerto che saprà esaltare l’altissima qualità dei professori d’Orchestra e degli artisti del Coro del Verdi”. Il programma prevede famosi brani di Mozart (Ouverture da Le nozze di Figaro); Gioachino Rossini (Una voce poco fa da Il barbiere di Siviglia); Georges Bizet nell’adattamento di Pablo de Sarasate, Leonard Bernstein, (Glitter and be Gay da Candide); e molti altri, tra cui brani di Giuseppe Verdi e Johann Strauss.