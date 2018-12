Al sindaco di Lucca è stata augurata la morte

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha ricevuto auguri di morte per una delibera comunale che prevede che chi richiede un suolo pubblico debba affermare di fare propri i principi antifascisti e antirazzisti.

Fare propri i principi antifascisti e antirazzisti della costituzione. A causa di questa richiesta all’interno della delibera per l’utilizzo del suolo pubblico, il sindaco Tambellini ha ricevuto minacce di morte.

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha commentato dicendo: “Quei fascisti lucchesi che su facebook lanciano invettive contro il sindaco di Lucca, amico e compagno Alessandro Tambellini, che ha la sola colpa di chiedere il rispetto della Costituzione, sappiano che non ci lasciamo intimidire dalle loro sbruffonate e dalle loro minacce di violenza. In tempi ben peggiori i nostri nonni seppero resistere. Noi abbiamo buone radici per farlo ancora”.

Il consigliere comunale Pd Baccelli ha dichiarato che: “Si è oltrepassato ogni limite della civile convivenza democratica se si arriva al punto di minacciare di morte il nostro sindaco. Un comportamento vergognoso e criminale in ogni caso, al di là del merito della questione. Ancora più grave se si prende a pretesto un atto amministrativo che ribadisce alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione, che, per quanto sia drammaticamente triste doverlo ricordare, è stata forgiata su un sistema di valori dichiaratamente antifascisti”.