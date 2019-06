Al San Paolo carta e cartone “non raccolti da giorni”

Carta e cartone non raccolti da giorni, cassonetti pieni e disagi per i residenti: gli abitanti del quartiere San Paolo chiedono interventi per eliminare i rifiuti dai bidoni blu nella zona di via Gennaro Maria Monti, nelle vicinanze della sede del Municipio 3. Il servizio, in questo caso, non è svolto da Amiu bensì dall’azienda Recuperi Pugliesi, che in ogni caso, spiegano fonti di Palazzo di Città, avrebbe l’obbligo di svuotare puntualmente i cassonetti e garantire la corretta raccolta. Dai cittadini, la richiesta, esplicitata sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, di ripristinare l’igiene dei bidoni blu.

Prosegue, intanto, il percorso per avviare il servizio di raccolta porta a porta nel Municipio 3, in particolare nelle zone Stanic, Villaggio del Lavoratore e San Paolo. Nei primi due quartieri, durante le scorse settimane, i residenti hanno ritirato pattumelle e bidoncini: nelle prossime settimane, spiega il Comune, si comincerà con il servizio, rivoluzionando completamente il sistema di conferimento e cancellando i cassonetti dalle strade. Più tempo, invece, per vederlo al San Paolo, ovvero nelle altre sottozone in cui sarà diviso il grande quartiere alla periferia di Bari.